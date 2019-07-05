زيادة هائلة في حجم صادرات ألعاب الكمبيوتر الكورية

بلغ حجم صادرات ألعاب الكمبيوتر الكورية 5 مليارات و923 مليون دولار عام 2017، بعد أن كان 130 مليونا و470 ألف دولار عام 2001 وفق تقارير صادرة عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والمعهد الكوري لتنمية المحتويات.وأشارت التقارير إلى أن حجم صادرات ألعاب الكمبيوتر شهد زيادة سنوية للعام السادس عشر على التوالي منذ عام 2001 ، حيث بلغ متوسط معدل الزيادة السنوي 26.9% .وقالت التقارير إن حجم مبيعات هذا الصنف من الألعاب بلغ 13 تريليون و142.3 مليار وون عام 2017، بعد أن كان في حدود 3 تريليونات و51.6 مليار وون عام 2001، أي بزيادة نسبتها 9.6% على أساس سنوي.وأكدت التقارير أن حجم صادرات ألعاب الكمبيور لعام 2017 قد شهد زيادة هائلة بنسبة 80.7% مقارنة بالعام الأسبق.من جهة أخرى أشارت التقارير ذاتها إلى أن حجم مبيعات صناعات المحتويات بلغ 113 تريليونا و216.5 مليار وون ، فيما بلغ حجم الصادرات 10 تريليونات و300 مليار وون عام 2017، أي 1.5% من إجمالي حجم الصادرات الكورية آنذاك.