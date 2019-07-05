سيول وواشنطن تبحثان استئناف رحلات سياحية إلى كوريا الشمالية

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تدرس الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية استئناف رحلات سياحية إلى جبل "كوم كانغ" ومدينة "كيسونغ" بكوريا الشمالية، تماشيا مع التطورات التي ستحدث في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.وكان المبعوث النووي الأمريكي "ستيفن بيغان" قد أشار يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي إلى إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات لكوريا الشمالية، مثل تحسين العلاقات الدبلوماسية معها ومنحها مساعدات إنسانية ، إذا جمدت بيونغ يانغ برنامجها لأسلحة الدمار الشامل.والجدير بالذكر أن الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" ومدينة "كيسونغ" بكوريا الشمالية قد بدأت عام 1998 و2007 على التوالي ، قبل أن يتم تعليقها عام 2008.وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الرحلات السياحية الفردية إلى كوريا الشمالية لا تخضع للعقوبات الدولية، في وقت تبحث فيه سيول وواشنطن إمكانية استئناف هذه الرحلات.