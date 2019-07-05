الإفراج عن طالب أسترالي كان معتقلا في كوريا الشمالية

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تم أمس الخميس الإفراج عن الطالب الأسترالي "أليك سيغلي" الذي كان معتقلا في كوريا الشمالية ، حيث وصل إلى"بكين" قادما من "بيونغ يانغ".وبعد وصوله إلى "بكين"، قال "سيغلي" للصحفيين إنه سليم وبصحة جيدة.والجدير بالذكر أن "أليك سيغلي"هو أحد الغربيين القلائل الذين يعيشون في العاصمة الكورية الشمالية، حيث درس الأدب الكوري في جامعة "كيم إيل سونغ" منذ العام الماضي، وفقدت عائلته الاتصال به يوم الخامس والعشرين من يونيو الماضي، مما أثار مخاوف من أن يكون قد أضيف إلى لائحة المواطنين الأجانب الذين أوقفتهم سلطات "بيونغ يانغ" مثلما حدث للطالب الأمريكي "أوتو وارمبير".وقد طلبت أستراليا التي ليست لديها سفارة في بيونغ يانغ، من الحكومة السويدية تقديم الدعم للإفلاج عن الطالب الأسترالي "سيغلي".وبناء على هذا الطلب، التقى مبعوث خاص للحكومة السويدية بوزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو"، وهو ما أدى إلى الإفراج عنه.