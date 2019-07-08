نجل هاربيْن كوريين جنوبيين يصل إلى بيونغ يانغ للإقامة الدائمة

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وصل رجل كوري جنوبي ابن زوجين منشقين هربا إلى كوريا الشمالية من قبل، إلى بيونغ يانغ أول من أمس السبت للعيش في الدولة الشيوعية إلى الأبد.وقال موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي في تقرير نشره أمس الأحد إن "تشيه إين غوك" الابن الثاني للراحلة "ريو مي يونغ" التي كانت رئيسة اللجنة المركزية لحزب "تشون دويست تشون غو"، قد وصل إلى مدينة بيونغ يانغ من أجل "الإقامة الدائمة هناك".وكانت "ريو" قد هاجرت هي وزوجها "تشوك توك شين"، الذي كان وزيراً للخارجية في كوريا الجنوبية خلال فترة الستينيات، إلى الولايات المتحدة في عام 1976، ثم هربا إلى كوريا الشمالية في عام 1986، وتركا في كوريا الجنوبية ولدين وثلاث بنات.وعند وصوله إلى مطار بيونغ يانغ يوم السبت قال "تشيه" إنه سيكرس حياته لتحقيق توحيد الكوريتين وفقًا لرغبة والديْه الراحلين.ولم يطلب "تشيه" البالغ من العمر 73 عامًا موافقة الحكومة الكورية الجنوبية على رحلته إلى كوريا الشمالية.