مسؤولون حكوميون يجتمعون مع قادة الأعمال لمناقشة قيود التصدير اليابانية

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التقى عددٌ من كبار المسؤولين الحكوميين عن السياسات الاقتصادية في كوريا الجنوبية برؤساء ثلاث شركات كبرى أمس الأحد لمناقشة القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية على صادراتها من المنتجات التكنولوجية إلى كوريا مؤخرا.وفي هذا اٌلإطار، اجتمع وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" وكبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون السياسية "كيم سانغ جو"، مع كل من "تشونغ إي سون" نائب رئيس مجلس إدارة شركة "هيون ديه موتور"، و"تشيه تيه وان" رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه"، و"كو كوانغ مو" رئيس مجموعة "إل جي".وكان من المتوقع في الأصل أن يشمل الاجتماع أيضا "لي جيه يونغ" نائب رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات، و"شين دونغ بين" رئيس مجلس إدارة مجموعة "لوتيه"، لكن الاثنين لم يتمكنا من الحضور لأنهما في رحلات عمل في الخارج. وقالت مصادر مطلعة إن "لي" غادر متوجها إلى اليابان لمناقشة قيود التصدير في طوكيو.ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس "مون جيه إين" بعد غد الأربعاء برؤساء 30 شركة رائدة في البلاد، في المكتب الرئاسي للاستماع إلى آرائهم وصعوباتهم الناتجة عن قيود التصدير اليابانية.وكانت اليابان قد أعلنت في الأسبوع الماضي أنها سوف تشدد اللوائح الخاصة بتصدير ثلاث مواد مستخدمة في إنتاج الرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية إلى كوريا، في رد واضح على الأحكام الصادرة عن محكمة كورية، والتي تأمر بعض الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين عن العمل القسري في اليابان في أثناء الحرب العالمية.