كبار صناع السياسات يجتمعون بقادة الأعمال لمناقشة قيود التصدير اليابانية

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن كبار صناع السياسات الاقتصادية في البلاد قد التقوا مع رؤساء التكتلات الكبرى يوم أمس الأحد لمناقشة سبل التعامل مع قيود الصادرات اليابانية. وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" للصحفيين في رسالة نصية بأن وزير المالية "هونغ نام كي" وكبير مساعدي الرئيس لشؤون السياسات "كيم سانغ جو" قد أجريا مشاورات مع ممثلين من الشركات الكبرى حول حالة عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية الخارجية. وأضافت "كو" أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على التواصل بفعالية وبشكل وثيق مع بعضهم البعض للمضي قدما. وعلى الرغم من أن المكتب الرئاسي لم يكشف عن تفاصيل المناقشات أو الذين شاركوا فيها، إلا أنه قيل إن نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيون ديه موتور "تشونغ أوي سون" ورئيس مجلس إدارة مجموعةإس كيه "تشيه تيه وان" ورئيس مجموعة إل جي "كو كوانغ مو"، كانوا من بين الحاضرين. وكان من المتوقع في الأصل أن يشمل الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" ورئيس مجلس إدارة مجموعة لوتيه "شين دونغ بين"، ولكن قيل إنهما لم يتمكنا من الحضور حيث كانا في رحلات عمل خارجية. وكانت اليابان قد شددت في الأسبوع الماضي اللوائح المتعلقة بتصدير ثلاث مواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية ردا على أحكام صادرة عن محكمة كورية تأمر الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين عن العمل القسري في اليابان في أثناء الحرب العالمية.