نائب رئيس سام سونغ يزور اليابان لبحث مسألة قيود التصدير

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سافر نائب رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" إلى اليابان يوم أمس الأحد للالتقاء بكبار رجال الأعمال اليابانيين من أجل مناقشة قيود الصادرات التي فرضتها طوكيو على مواد عالية التكنولوجيا.ووصل "لي" إلى مطار "هانيدا" الدولي في طوكيو في حوالي الساعة 9 مساءً بالوقت المحلي، ولم يرد على أسئلة الصحفيين عند وصوله، بما في ذلك أسئلة لتأكيد ما إذا كان قد حضر اجتماعًا عُقد في وقت سابق أمس بين وزير المالية "هونغ نام كي" وكبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية "كيم سانغ جو"، وكبار رجال الأعمال الكوريين. ويقال إن "لي" سيلتقي بمسؤولي الصناعة اليابانيين في أثناء إقامته هناك.وكانت الحكومة اليابانية قد قررت يوم الخميس الماضي تشديد القيود على الصادرات الرئيسية من المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية وسط نزاع آخذ في الاتساع بشأن القضايا القانونية المتعلقة بالعمل القسري خلال الحقبة الاستعمارية.