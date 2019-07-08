شينزو آبيه يربط بين قيود التصدير وتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

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ألمح رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إلى أن عدم تنفيذ كوريا الجنوبية للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية هو أحد أسباب القيود الأخيرة على الصادرات اليابانية.جاء ذلك خلال ظهوره على محطة "بي إس فوجي" التلفزيونية اليابانية أمس الأحد، حيث قال إن "سيول لا تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمسألة العمل القسري في زمن الحرب في اليابان، وبالتالي من الطبيعي أن نفترض أن كوريا الجنوبية لن تطبق العقوبات ضد كوريا الشمالية بشكل صحيح". ويذكر أن تصريحات "آبيه" تلك تكرار لتصريحات سابقة أدلى بها مساعده المقرب "كويتشي هاغيودا"، وهو أيضا عضو بارز في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، ونائب رئيس مجلس الوزراء. وقد ادعى "هاغيودا" في تصريحاته التي أدلى بها يوم الجمعة أن مكان المواد الكيميائية اليابانية المصدرة إلى كوريا الجنوبية غير معروف، مما يثير احتمال أن هذه المواد قد يتم نقلها إلى كوريا الشمالية وأن تستخدم هناك في أغراض عسكرية. وكانت اليابان قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها قررت فرض قيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية بسبب انهيار الثقة الثنائية، و"الحالات غير المناسبة" فيما يتعلق بضوابط التصدير. ويبدو أن تصريحات "آبيه" أمس تشير إلى أن طوكيو تقصد بـ"الحالات غير المناسبة" عدم التزام سيول بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.