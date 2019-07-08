البرلمان يعقد جلسة استماع لتأكيد تعيين المرشح لمنصب النائب العام

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من المقرر أن تعقد لجنة التشريع والقضاء التابعة للبرلمان الكوري جلسة اليوم الاثنين لتأكيد تعيين المرشح لمنصب النائب العام "يون سوك يول". ويتوقع البعض أن تشهد الجلسة الكثير من الجدل، حيث سيقوم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي باستجواب "يون" بشأن عدد من القضايا الأخلاقية، مثل تدخله المزعوم في قضية احتيال تتعلق بأحد أفراد أسرته، وقضية رشوة حدثت في عام 2013 تورط فيها مسؤول سابق في هيئة الضرائب الوطنية. ويرتبط أربعة من الشهود الخمسة الذين طلبتهم اللجنة القضائية البرلمانية بقضية الرشوة التي تورط فيها "يون أو جين" الرئيس السابق لمكتب هيئة الضرائب في سيول وشقيق نائب الوزير الحالي للشؤون الجنائية "يون ديه جين". ومن المعروف أن "يون ديه جين" والمرشح لمنصب النائب العام "يون سوك يول" تربطهما علاقة وثيقة. ومن المتوقع أيضا أن يتصدى الحزب الديمقراطي الحاكم من جانبه لادعاءات المعارضة من خلال القول بأن رئيس حزب كوريا الحرة المعارض "هوانغ كيو آن" قد عرقل فريق التحقيقات برئاسة "يون"، الذي كان يحقق في مشاكل جهاز المخابرات الوطني في عام 2013، حيث كان "يون" يحقق في قيام جهاز المخابرات بحملة غير مشروعة عبر الإنترنت للتأثير في الرأي العام خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2012 لصالح المرشحة آنذاك "بارك كون هيه". وقد حُكم في عام 2017 على رئيس جهاز المخابرات السابق "وان سيه هون" بالسجن لمدة أربع سنوات لدوره في تلك القضية.