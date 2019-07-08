كوريا الـ12 عالميا من حيث إجمالي الناتج المحلي في عام 2018

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احتفظت كوريا الجنوبية بمركزها الثاني عشر في أحدث تصنيف أصدره البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي لدول العالم.ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي أمس الاحد، سجلت كوريا الجنوبية تريليونا و619 مليار دولار من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2018، لتحتل المركز الثاني عشر من بين 205 دولة شملها الاستطلاع. وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد احتلت المرتبة الرابعة عشرة في تصنيفات إجمالي الناتج المحلي للبنك الدولي من عام 2009 إلى عام 2013، ثم ارتفعت إلى المركز الثالث عشر في عام 2014، ثم إلى المركز الحادي عشر في عامي 2015 و2016، قبل أن تنخفض إلى المرتبة الـ12 في عام 2017. وقد احتفظت الولايات المتحدة بالمركز الأول برصيد 20 تريلونا و494 مليار دولار من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها الصين ثم اليابان ثم ألمانيا.وارتفعت كوريا الجنوبية مركزا واحدا في تصنيف نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، حيث احتلت المرتبة الـ30 بنصيب فردي من الدخل القومي يبلغ 30 ألفا و600 دولار، واحتلت سويسرا المرتبة الأولى بـ83 ألفًا و580 دولارًا، وتلتها النرويج ثم جزيرة "مان" ذاتية الحكم ضمن الجزر البريطانية.