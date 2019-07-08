الشرطة التايلاندية تحقق في قيام ممثلة كورية باصطياد محار عملاق

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بدأت الشرطة التايلاندية في إجراء تحقيقات في واقعة قيام الممثلة الكورية الجنوبية "لي يول أوم" باصطياد وأكل محار عملاق مهدد بالانقراض، وظهرت في فيديو يتضمن ذلك في برنامج تلفزيوني كوري.وأفادت الأنباء بأن "نارونغ كونجياد" رئيس حديقة "هات تشاو ماي" التايلاندية قد وجه اتهامات ضد "لي" بعد أن ظهرت وهي تصطاد وتأكل المحار العملاق في حلقة من برنامج "قانون الغابة" على شاشة قناة "إس بي إس"، والذي تم بثه يوم 30 يونيو الماضي.وأكد مسؤول في سفارة كوريا الجنوبية لدى تايلاند أمس الأحد أن الشرطة التايلاندية بدأت في إجراء تحقيقات في هذه القضية. وقال المسؤول إن السلطات ستحقق مع شركة محلية قدمت الدعم لفريق إنتاج البرنامج التلفزيوني الكوري، وقد تقوم الشرطة أيضا باستدعاء الممثلة "لي" وغيرها من المشاركين في البرنامج لاستجوابهم.ووفقا لتقارير صحفية تايلاندية، فإن حكومة تايلاند تفرض حماية على المحار العملاق باعتباره ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، ويواجه الذين يقومون باصطياده غرامات تصل إلى 1300 دولار والسجن حتى خمس سنوات. وقد أصدر طاقم البرنامج اعتذارًا يوم الجمعة قائلًا إنه يأسف بشدة لتصوير البرنامج دون فهم كامل لقواعد الحياة البرية في تايلاند.