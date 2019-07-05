إدراج 9 أكاديميات كونفوشية كورية ضمن قائمة التراث العالمي

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تم إدراج 9 أكاديميات كونفوشية كورية تعرف باسم "صو وان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.ومن بين الأكاديميات الكونفوشية التسع المدرجة في قائمة التراث العالمي ، أكاديمية "صوسو" وهي أول أكاديمية كونفوشية في كوريا، وأكاديميات "دوسان" ، "بيونغ سان" و"أوكسان".وتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إدراج هذه الأكاديميات يوم السبت الماضي خلال الدورة الثالثة والأربعين من اجتماعات لجنة التراث العالمي التي أقيمت في "باكو" بآذربيجان، نظرا لقيمتها العالمية.وبهذا ارتفع عدد مواقع التراث العالمي في كوريا الجنوبية إلى 14 موقعا منذ أن تم إدراج كهف "سوك كول آم" ومعبد "بول كوك سا" البوذي لأول مرة على قائمة التراث العالمي عام 1995.وتقدمت كوريا الجنوبية لأول مرة بطلب لتسجيل الأكاديميات الكونفوشية عام 2015 ، حيث رفض المجلس الدولي للآثار والمواقع التابع لليونسكو ذلك الطلب.ومنذ ذلك الحين ، بذلت حكومة "سيول" جهودا للامتثال لمراجعات المجلس، وقدمت طلبا محسنا في يناير من العام الماضي أوصى على اثره المجلس بإدراج تلك الأكاديميات ضمن قائمة التراث العالمي.ويذكر أن "صو وان" هي أكاديميات أو مدارس كونفوشية أنشئت خلال عصر مملكة "تشوسون" ليتم من خلالها خدمة الطقوس التذكارية للعلماء الكونفوشيين، وتثقيف الشباب الذين يدرسون الفلسفة الكونفوشية.