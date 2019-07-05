الجولة الثالثة من المفاوضات التجارية بين كوريا وميركوسور في أورغواي

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من المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجموعة "ميركوسور" خلال الفترة من يوم الثامن وحتى الثاني عشر من يوليو الجاري في عاصمة أوروغواي "مونتفيديو" .ومجموعة "ميركوسور" هي الكتلة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية التي تضم في عضويتها الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وفنزاويلا.وقد بدأت المفاوضات التجارية بين كوريا ومجموعة "ميركوسور" يوم الخامس والعشرين من شهر مايو من العام الماضي في سيول.ومن المتوقع أن يتم في جولة أوروغواي بحث القضايا المتعلقة بالبضائع، والخدمات، والاستثمارات، وحقوق الملكية الفكرية، وأماكن المنشأ ، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والقيود التكنولوجية، بالإضافة إلى المشتريات الحكومية.وتخطط حكومة "سيول" خلال هذه الجولة من المفاوضات لتقديم الشركات الكورية إلى سوق أمريكا الجنوبية ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الأسواق أمام الصادرات التي تواجه صعوبة نتيجة النزاعات التجارية التي طال أمدها بين الولايات المتحدة والصين وبسبب انتشار الإجراءات التجارية الحمائية على مستوى العالم.