موديز تحافظ على تصنيفها الائتماني لكوريا عند إيه إيه 2

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حافظت وكالة "موديز" العالمية على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند مرتبة "إيه إيه 2" مع توقعات بدرجة "مستقرة".وأرجعت الوكالة السبب في الحفاظ على هذا التصنيف دون تغيير، إلى الطاقة الاقتصادية والمالية الكامنة لدى كوريا الجنوبية والتي لا تتأثر بالمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة.وكانت وكالة "موديز" قد رفعت تصنيفها الائتماني السيادي لكوريا من المرتبة "إيه إيه 3" إلى "إيه إيه 2" في شهر ديسمبر من عام 2015.وتصنف وكالة "فيتش" كوريا الجنوبية عند مرتبة "إيه إيه سلبي" ، فيما تصنفها وكالة "ستاندرد آند بورز" عند مرتبة "إيه إيه".