توقعات بفرض قيود يابانية إضافية على الصادرات

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بعد مرور أسبوع على إعلان الحكومة اليابانية عن تشديد القيود على مواد التكنولوجيا لكوريا الجنوبية، توقع تلفزيون "إن إيتش كيه " الياباني اليوم الاثنين أن تقوم "طوكيو" بتوسيع قائمة المنتجات االخاضعة للقيود المشددة على صادراتها لكوريا الجنوبية إذا لم تتخذ "سيول" التدابير اللازمة لتعديل موقفها بشأن حكم المحكمة العليا الكورية ضد شركات يابانية.وقال "إن إيتش كيه" إن بعضا من الأدوات الآلية والألياف الكربونية قد يتم إدراجها ضمن قائمة المنتجات التي شملتها القيود اليابانية مضيفا أن الحكومة اليابانية تدرس إمكانية حذف كوريا الجنوبية من قائمة المشترين الموثوق بهم.وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إن "سيول" لا تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمسألة العمل القسري في زمن الحرب في اليابان، ملمحا إلى أن عدم تنفيذ كوريا الجنوبية للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية هو أحد أسباب فرض تلك القيود.