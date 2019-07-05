تصاعد نسق المفاوضات النووية منذ قمة بان مون جوم الأخيرة

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بدأت وتيرة المفاوضات على مستوى العمل لنزع السلاح النووي تشهد نسقا تصاعديا منذ عقد القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الثلاثين من يونيو الماضي في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" داخل المنطقة منزوعة السلاح.وفي هذا الإطار يقوم الممثل الأمريكي الخاص لشؤون السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" بزيارة لبروكسيل يوم غد الثلاثاء، ثم لبرلين يومي العاشر والحادي عشر من يوليو وسط توقعات بأن يلتقي "بيغان" مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" الذي يزور"برلين" خلال الفترة ما بين التاسع وحتى الثاني عشر من يوليو.وكان الرئيس الأمريكي "دوناد ترامب" تعهد خلال اللقاء في بان مون جوم باستئناف المفاوضات النووية على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في غضون أسبوعين أو ثلاثة .ومن المرجح ان يتناول اللقاء الذي سيجمع بين المبعوثين النوويين الأمريكي والكوري في برلين القضايا المتعلقة بمكان المفاوضات والمواضيع التي سيتم طرحها خلال المفاوضات .وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة "بيغان" الأوروبية تستهدف تحقيق نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ بشكل نهائي وقابل للتحقق الكامل منه .وتسود توقعات بعقد المفاوضات النووية رفيعة المستوى بين "واشنطن" و"بيونغ يانغ " خلال منتدى الأمن الإقليمي لرابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" الذي سيقام في "بانكوك" يوم الثاني من شهر أغسطس القادم.