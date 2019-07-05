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أقيمت النسخة الثالثة من معرض إكسبو موجة الثقافة الكورية "هاليو" يوم السبت الماضي في "ساو باولو" بالبرازيل .وخلال معرض هذا العام ، قدمت الفرق الكورية للكيبوب عروضا لأكثر من 20 ألفا من الجمهور البرازيلي الذي أبدى إعجابه الكبير بالعروض .كما قدمت فريق للتيكوندو بتقديم عروضه الاستعراضي .والجدير بالذكر أن فرقة "بي تي إس" قد أقامت عروضها في "ساوباولو" في شهر مايو الماضي ، وهو ما ساهم بدور كبير في زيادة اهتمام البرازيليين بالثقافة الكورية.وأقيم معرض هذا العام تحت شعار "بداية جديدة، هيا نلعب يا هاليو" بتنظيم أنواع مختلفة من العروض الفنية، وتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، والمكياج ، ورياضة المصارعة الكورية التقليدية "سيروم" ، ومسابقة أغاني الكيبوب، وصنع طبق "بي بيم باب" ، بالإضافة إلى مسابقة التحدث باللغة الكورية.