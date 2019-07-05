البعثة الحادية عشرة لوحدة هان بيت العسكرية تتوجه لجنوب السودان

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أقيم اليوم الاثنين حفل وداع خاص تكريما للبعثة الحادية عشرة من وحدة "هان بيت" العسكرية الكورية الجنوبية التي تقوم بأنشطة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.وحضر الحفل حوالي 1200 شخص، من بينهم 280 جنديا من وحدة "هان بيت"، وأعضاء أسرهم ، وكبار المسؤولين العسكريين.وقد تم اختيار أولئك الجنود في شهر مايو الماضي بعد أن خاضوا تدريبات على مدار ثمانية أسابيع شملت تدريبات مهنية ومحاضرات خاصة بالثقافة واللغة الأفريقية.وستقوم البعثة الحادية عشرة الجديدة بتنفيذ مهامها الخاصة بالحفاظ على السلام وإعادة الإعمار في جنوب السودان.