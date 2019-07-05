Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري "مون جي إن" اليابان إلى التراجع عن القيود التي فرضتها على على صادراتها من المواد التكنولوجية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية والتي اتخذتها طوكيو الخميس الماضي ردا على قرار المحكمة العليا الذي أمر الشركات اليابانبة بالتعويض لفائدة الكوريين من ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.وكشف"مون" لأول مرة خلال اجتماعه مع مساعديه اليوم الاثنين عن موقفه من هذه القضية مؤكدا أنه يتعين على "سيول" اتخاذ تدابير مضادة للقيود اليابانية في حال تسببت القواعد الجديدة في إلحاق الضرر بالشركات الكورية.في المقابل قال الرئيس "مون" إنه سيكون من غير المرغوب فيه للجانبين المشاركة في أعمال انتقامية، مشددا على ضرورة لقاء المسؤولين من البلدين لإجراء مشاورات صادقة بين الطرفين.ومن المتوقع أن يجتمع "مون" مع قادة الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل لمناقشة القيود اليابانية.ومن جانبه حث وزير المالية هونغ نام كي طوكيو على سحب القيود التجارية مشيرا الى أنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية .وحذر هونغ نام كي من أن القيود لن تضر فقط بكوريا الجنوبية واليابان ولكن بالاقتصاد العالمي.