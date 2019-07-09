رئيس الوزراء الكوري يعرب عن أسفه لقضية الاعتداء على امرأة فيتنامية

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أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" عن أسفه للاعتداء الذي تعرضت له امرأة فيتنامية مؤخرا من قبل زوجها الكوري الجنوبي.جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الكوري مع وزير الأمن العام الفيتنامي "تو لام"، عُقد في المجمع الحكومي في سيول، أمس الاثنين. وقال "لي" إن كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها لضمان حقوق الإنسان وسلامة المواطنين الفيتناميين الذين يعيشون في البلاد، واقترح بذل جهود مشتركة من قبل حكومتي البلدين من أجل حماية الكوريين المقيمين في فيتنام، والفيتناميين المقيمين في كوريا. ومن جانبه قال الوزير الفيتنامي إن القضية مؤسفة، لكنه شكر الحكومة الكورية الجنوبية على الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد. كما قدم الوزير الفيتنامي، الذي يزور سيول للالتقاء بنظيره الكوري الجنوبي، الشكر لحكومة كوريا الجنوبية على تخفيف متطلبات التأشيرة للمواطنين الفيتناميين.وكانت الشرطة الكورية قد القبض في وقت سابق من اليوم على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا ويدعى "كيم"، بعد أن ضرب زوجته الفيتنامية البالغة من العمر 30 عامًا في حضور ابنهما البالغ من العمر عامين، لمدة ثلاث ساعات متواصلة من التاسعة من مساء يوم الخميس، في منزلهم في منطقة "يونغ آم" بمقاطعة جنوب جولا.