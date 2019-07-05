شباب كوريون يحتفلون بالذكرى المئوية لتشكيل الحكومة المؤقتة في الصين

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بدأ شباب من كوريا الجنوبية والصين رحلة ميدانية مشتركة للاحتفال بالذكرى المئوية على تشكيل الحكومة الكورية المؤقتة التي أنشئت في المنفى خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية.وحضرت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" حفل إطلاق "قافلة الصداقة الكورية الصينية" في المجمع الحكومي في سيول، أمس الاثنين. وقالت "كانغ" إن روح حكومة المنفى وحركة استقلال الأول من مارس في كوريا، وكلاهما يعودان إلى عام 1919، لا تزالا حيتيْن وذاتا قيمة بالنسبة للمواطنين الكوريين الذين يسعون لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.ويشارك في هذه القافلة مائة شاب كوري جنوبي، بمن في ذلك 21 من أحفاد المقاتلين السابقين المطالبين بالاستقلال وغيرهم من الحاصلين على جوائز وطنية.وبعد مغادرتهم كوريا اليوم الثلاثاء، سيزورون عددا من المدن الصينية الكبرى التي نشطت فيها الحكومة الكورية المؤقتة، بما في ذلك "تشونغ تشينغ" و"كوانغ تشو" و"تشانغ شا" و"هانغ تشو" و"شانغهاي"، ثم يعودون إلى كوريا يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.