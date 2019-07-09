كوريا الجنوبية واليابان تجريان محادثات في طوكيو هذا الأسبوع

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قالت تقارير صحفية يابانية إنه سيتم عقد اجتماع بين مسؤولين كوريين ويابانيين هذا الأسبوع في طوكيو لمناقشة قيود الصادرات اليابانية الأخيرة على سيول.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية اليوم الثلاثاء أنه من المرجح أن تعبر اليابان خلال الاجتماع عن موقفها بأن القيود المفروضة على الصادرات ليست حظراً، بل هي إجراء تم اتخاذه في إطار مراجعة دورية لعلاقات طوكيو التجارية مع البلدان الأخرى.وتوقع التقرير أن تزعم وزارة التجارة اليابانية أن تلك القيود التجارية لا تنتهك لوائح منظمة التجارة العالمية. وقال التقرير أيضًا إن اليابان سوف توضح أنها لن تتراجع عن قيود التصدير، مشيرة إلى أن المحادثات التجارية الثنائية بين البلدين جرت مرة واحدة فقط منذ عام 2016، وأن هناك "حالات غير ملائمة" فيما يتعلق بضوابط التصدير المذكورة سابقًا.