بيغون يناقش نزع السلاح النووي الكوري الشمالي مع المسؤولين في بلجيكا

Photo : YONHAP News

التقى الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" أمس الاثنين مع مسؤولين بلجيكيين في بروكسل لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأكد "أكسل كينيس" مدير إدارة الشؤون المتعددة والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية أن الجانبين أجريا "مناقشات ثرية" حول الجهود المبذولة لتحقيق إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وذلك في مقر السفارة الأمريكية في بروكسل.وأضاف أنه تمت أيضا مناقشة دور الاتحاد الأوربي وبلجيكا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي حتى عام 2020، في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحظر تجارب الأسلحة النووية.ومن المقرر أن يلتقي "بيغون" بمسؤولي حلف الناتو اليوم الثلاثاء لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا لعقد اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" في برلين.