نقابة عمال البريد تلغي الإضراب وتقبل مقترحات الحكومة

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قررت نقابة عمال البريد في كوريا إلغاء الإضراب العام الذي كانت تعتزم تنفيذه وذلك بعد قبولها بالمقتراحات التي عرضتها عليها وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.وعقدت نقابة عمال البريد مؤتمرا صحفيا في "سيول" بعد اجتماعها التنفيذي ظهر أمس الاثنين للإعلان عن قرارها بإلغاء الاضراب.وبموجب المقتراحات المقدمة، ستقوم الوزارة بتوظيف 988 من عمال البريد الجدد ، وتطبيق نظام أسبوع العمل بخمسة أيام على المناطق الريفية أولا وعلى مراحل بدءا من العام القادم.كما اقترحت الوزارة السماح لمكتب الخدمات البريدية باستثمار الأرباح المتأتية من أعمالها المصرفية في الخدمات البريدية بدلا من منحها للحكومة اعتبارا من العام القادم.وكانت نقابة عمال البريد قد طالبت الحكومة بالتنفيذ الفوري لنظام أسبوع العمل بخمسة أيام في مجال الخدمات البريدية، وتوظيف ألفي عامل إضافي. كما كانت تخطط للإضراب بدءا من اليوم الثلاثاء .