كوريا الأولى في العالم من حيث حجم الصفقات لصنع السفن

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول على مستوى العالم في شهر يونيو الماضي من حيث حجم الصفقات التي حصلت عليها لصنع السفن، وذلك للشهر الثاني على التوالي.وطبقا لبيانات "كلاركسون ريسيرش" مؤسسة الشحن المتمركزة في لندن اليوم الثلاثاء، فقد حصلت الشركات الكورية على صفقات لصنع 6 من بين 18 سفينة تم طرح صفقات بشأنها على مستوى العالم، لتحتل بذلك المركز الأول في العالم، متقدمة على الصين واليابان.وبهذا حصلت كوريا خلال النصف الأول من هذا العام على صفقات لصنع 69 سفينة ، أي ما يساوي 3 ملايين و170 ألف طن، لتصل حصتها من إجمالي حجم الصفقات العالمية نسبة 31% محتلة بذلك المركز الثاني بعد الصين، وتلتها كل من إيطاليا واليابان.وأشارت البيانات إلى أن حجم الطلبات العالمية لصنع السفن في شهر يونيو الماضي قد شهد انخفاضا بنسبة 41% مقارنة بالشهرالأسبق، فيما انخفض حجم الطلبات العالمية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.