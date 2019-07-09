بيغون يجتمع مع مسؤولي الناتو لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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يُعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع بين المسؤول الأمريكي عن شؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" ومسؤولي حلف الناتو، لمناقشة سبل تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وسيحضر الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" اجتماعًا مغلقًا في مقر الناتو مع ممثلين عن المنظمة ودولها الأعضاء الـ29 وغيرها، حيث يطلع المشاركين على نتائج الاجتماع المفاجئ الذي عقد الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، كما سيطالب بتعاون الناتو في الجهود المبذولة لحل القضية النووية الكورية الشمالية. وسوف يتوجه المبعوث الأمريكي بعد ذلك إلى برلين للالتقاء بنظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون".وقد وصل "بيغون" إلى بروكسل بعد ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، حيث التقى بعدد من المسؤولين البلجيكيين في السفارة الأمريكية هناك لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.ورغم أنه كانت هناك تكهنات بأن "بيغون" قد يغتنم الفرصة في أثناء وجوده في أوربا للتواصل مع بعض المسؤولين الكوريين الشماليين، فإن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت أمس لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأنه ليس لديها أي علم بوجود مثل هذه الخطط.