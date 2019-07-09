واشنطن تنفي أي خطط لعقد لقاء بين بيغون ومسؤولين كوريين شماليين في أوربا

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قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين في أوربا خلال هذا الأسبوع، على حد علمها.جاء ذلك تعليقا على زيارة الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" إلى بلجيكا، والتي بدأت أمس وتستمر اليوم، ثم إلى ألمانيا يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، لعقد اجتماعات مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" وعدد من المسؤولين الأوربيين. وقد أثارت هذه الرحلة تكهنات بأن المبعوث الأمريكي قد يتواصل مع بعض المسؤولين الكوريين الشماليين في أثناء وجوده في أوربا، بناء على ما قاله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي من أنه اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على استئناف المحادثات على مستوى العمل، وذلك خلال اجتماعهما المفاجئ الذي عقد في المنطقة الحدودية بين الكوريتين يوم 30 يونيو.ومن المقرر أن يلتقي "بيغون" مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي بعد غد الخميس في العاصمة الألمانية برلين.