تراجع الإيرادات الضريبية في الأشهر الخمسة الأولى من العام

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انخفضت إيرادات الضرائب في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.ووفقًا لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، فقد حصَّلت الحكومة 129.5 تريليون وون كضرائب من يناير إلى مايو، بانخفاض قدره 1.2 تريليون وون مقارنة بالعام السابق.ووصل معدل تقدم إيرادات الضرائب، أو المعدل الفعلي للضرائب المحصلة بالنسبة إلى القيمة المستهدفة، إلى 47.3% في مايو، بانخفاض نسبته 5.1 نقطة مئوية عن العام السابق.وفي مايو وحده انخفضت الإيرادات الضريبية بمقدار 700 مليار وون على أساس سنوي، لتسجل 30.2 تريليون وون.وأوضحت الوزارة أن الانخفاض في إيرادات الضرائب يرجع إلى ارتفاع معدل ضريبة الاستهلاك المحلي من 11% إلى 15%، مما أدى إلى تراجع الإيرادات المحصَّلة من ضريبة القيمة المضافة.