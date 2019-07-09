وزير التجارة الياباني: قيود التصدير الأخيرة ليست مطروحة للنقاش

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قال وزير التجارة الياباني إن القيود التي تفرضها طوكيو على تصدير المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية ليست مطروحة للنقاش.وأدلى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة "هيروشيغي سيكو" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد حضوره اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.وقال الوزير إن قيود التصدير تهدف إلى إدارة صادرات اليابان بصورة مناسبة، مضيفًا أن بلاده لا تفكر في التراجع عن هذا الإجراء.وتأتي تعليقاته بعد أيام من فرض طوكيو لقيود جديدة على تصدير ثلاثة من المواد الرئيسية التي تستخدم في صناعة أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية.وقد فسر الكثيرون هذه الخطوة بأنها انتقام صارخ ضد أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الأخيرة، التي تلزم الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في الحقبة الاستعمارية.وقد أفادت بعض الأنباء بأنه سيتم إجراء محادثات في طوكيو هذا الأسبوع بين المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين لمناقشة هذه القضية.