توقعات بهطول الأمطار الموسمية غدًا الأربعاء

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من المتوقع هطول الأمطار الموسمية غدًا الأربعاء، على الرغم من استمرار التحذيرات الإرشادية بشأن الموجة الحارة في سيول ومقاطعة كيونغي وأجزاء من مقاطعات "تشانغ تشونغ" و"كانغ وون".وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الثلاثاء أن يبدأ سقوط الأمطار على جزيرة جيجو والأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وون" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.وسوف تتحرك الأمطار جنوبًا قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد بحلول ظهر الأربعاء.ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وون" والأجزاء الساحلية نزول ما يصل إلى 30 ملليمتر من الأمطار بين ليلة الأربعاء وصباح الخميس.ويتوقع أن تشهد المناطق الشرقية من مقاطعة "كانغ وون" ما بين 50 و200 ملليمترا حتى يوم الخميس، بينما ستستقبل مقاطعات "كيونغ سانغ" أكثر من 100 ملليمتر. فيما يتوقع أن تشهد مناطق أخرى من بينها سيول ما بين 10 إلى 60 ملليمتر من الأمطار.