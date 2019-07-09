المعارضة تدعو المرشح لمنصب النائب العام إلى التنحي

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اختلفت الأحزاب السياسية اختلافًا واسعًا بشأن أهلية المرشح لمنصب النائب العام "يون سوك يول" اليوم الثلاثاء.وفي أعقاب جلسة تأكيد الترشيح، والتي انتهت في الساعات الأولى من الصباح، دعا الحزب الديمقراطي الحاكم لجنة التشريع والقضاء البرلمانية إلى سرعة اعتماد تقرير الجلسة.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي إن يونغ" إن "يون" هو الشخص المناسب لقيادة إصلاحات النيابة، وإن الشعب لن يرضى إذا رفض حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، اعتماد التقرير.لكن أحزاب المعارضة حثت "يون" على التنحي، حيث أثاروا مزاعم إدلاء "يون" بشهادة زائفة حول كونه أرسل محاميًا إلى مسؤول سابق في مصلحة الضرائب الوطنية كان متورطًا في قضية رشوة عام 2013.والمسؤول، الذي تمت تبرئته، هو شقيق نائب وزير الشؤون الجنائية الحالي "يون ديه جين". كما تربطه بالمرشح "يون" علاقة شخصية وثيقة.وقد نفى المرشح هذه المزاعم خلال الجلسة، ولكن بعد ساعات من الجلسة نشرت وسائل إعلام محلية تسجيلًا لصوت "يون" عام 2012، يقر فيه بأنه وجَّه محاميًا لمقابلة المسؤول المشار إليه، مما يناقض شهادته السابقة.وعلى الرغم من أن موافقة البرلمان ليست مطلوبة لتعيين النائب العام، إلا أن المضي قدمًا دون تقارير جلسة التأكيد غالبًا ما تؤدي إلى صراع سياسي.