رئيس الوزراء يؤكد الحاجة إلى تعزيز صناعة المواد والأجزاء

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قال رئيس الوزراء "لي ناك يون" إن الحكومة تخطط في الميزانية الإضافية لإدراج النفقات اللازمة لرعاية صناعات الأجزاء والمواد، في أعقاب قيود التصدير اليابانية.وصرح "لي" بذلك اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء.وأكد رئيس الوزراء أنه في ظل الظروف الخطيرة في الداخل والخارج، فلم يعد بالإمكان تأجيل الجهود المبذولة لتمرير خطة الموازنة التكميلية.وكرر دعوته للبرلمان إلى تمرير مشروع القانون على الفور، خلال الدورة الحالية.وتسعى الحكومة والحزب الحاكم إلى توسيع مشروع قانون الميزانية ليشمل التمويل الذي يهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية للأجزاء والمواد، في ضوء مواطن الضعف التي كشفت عنها ضوابط التصدير اليابانية الأخيرة.وقد فرضت اليابان يوم الخميس الماضي قيودًا على صادراتها من المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، حيث تسيطر طوكيو على ما بين 44 و94% من الإمدادات العالمية لهذه المواد.