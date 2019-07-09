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انتقدت الحكومة الكورية تصريحات رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" التي اتهم فيها سيول بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، واصفة تصريحاته بأنها "خطيرة".وخلال اليوم الأول من جلسة الاستجواب البرلمانية التي انعقدت اليوم الثلاثاء ، وصف رئيس الوزراء" لي ناك يون" تصريحات "آبي" التي أدلى بها يوم الأحد ، والتي أشار فيها إلى أن انتهاك العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ كان وراء قرار فرض القيود على تصدير المواد التكنولوجية الرئيسية لعمالقة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية بأنها خطيرة.وأشار رئيس الوزراء الكوري الجنوبي إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية قد اعترفت مرارًا وتكرارًا بالتزام سيول بالتطبيق الشامل للعقوبات.وكان رئيس الوزراء الياباني اعتبر في تصريح لمحطة BS Fuji TV اليابانية يوم الأحد الماضي أن "سيول" لا تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمسألة العمل القسري في زمن الحرب في اليابان، وقال "إنه من الطبيعي أن نفترض أن كوريا الجنوبية لن تطبق العقوبات ضد الشمال بشكل صحيح"، وفق تعبيره .في الأثناء طالب مسؤول رئاسي كبير أمس الاثنين "طوكيو" بتقديم دلائل ملموسة تثبت اتهاماتها بأن "سيول" لم تنفذ العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ .