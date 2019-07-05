الصين تشدد على الحوار بشأن القيود التجارية اليابانية على كوريا

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دعت الصين إلى حل النزاعات الحالية بين سيول وطوكيو من خلال الحوار والمفاوضات.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كنغ شوانغ" خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، رداً على سؤال حول القيود التجارية اليابانية على كوريا الجنوبية.وأشار المتحدث إلى أن تزايد الأحادية والحمائية يفرضان تحديات على الاقتصاد العالمي، وقال إن الصين تأمل في أن تتعامل اليابان وكوريا الجنوبية مع بعضهما البعض باحترام ونزاهة متبادلين.كما أعرب المتحدث الصيني عن أمل بلاده في أن تتعامل كوريا واليابان بشكل صحيح مع القضايا ذات الصلة من خلال المحادثات، وعلى أساس المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك.