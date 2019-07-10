المحلية طلاب كوريون يتظاهرون أمام فرع شركة ميتسوبيشي بشأن العمل القسري

احتجزت الشرطة الكورية العشرات من الطلاب النشطاء أمس الثلاثاء بعد أن نظموا مظاهرة غير مسجلة أمام مكتب شركة كورية جنوبية تابعة لشركة ميتسوبيشي اليابانية المتورطة في قضية العمل القسري في اليابان في أثناء الحرب العالمية.

ووفقًا لمركز شرطة منطقة "نام ديه مون" في سيول، عقد 25 من أعضاء رابطة الطلاب الجامعيين التقدميين اعتصامًا لمدة ساعتين في رواق مبنى في حيّ "ميونغ دونغ"، يوجد فيه المكتب المحلي لشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة.

وردد الطلاب شعارات مفادها أن ميتسوبيشي يجب أن تعتذر عن العمل القسري للكوريين. كما طالبوا طوكيو بالاعتذار والتعويض عن حكمها الاستعماري لكوريا ووقف إجراءات الانتقام الاقتصادي الحالي ضد الشركات الكورية الجنوبية.

وقد تم نقل الطلاب المتظاهرين إلى العديد من مراكز الشرطة في جميع أنحاء سيول بتهمة التعدي غير القانوني، وعرقلة العمل، وعدم الالتزام بأوامر الشرطة لفض الاعتصام.

