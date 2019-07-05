الرئيس مون يلتقي بقادة الشركات الكورية لمناقشة القيود التجارية اليابانية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يجتمع الرئيس "مون جيه إين" اليوم مع قادة الشركات الكورية الجنوبية لمناقشة القيود التجارية اليابانية.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الثلاثاء بأن 30 شركة، تمتلك كل منها أصولا تزيد عن 10 تريليونات وون، سوف تحضر الاجتماع المقرر عقده اليوم الأربعاء، إلى جانب أربع مجموعات للدفاع عن مصالح رجال الأعمال.ومن المحتمل أن يغيب عن هذا الاجتماع كل من "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سان سونغ للإلكترونيات، و"شين دونغ بين" رئيس مجلس إدارة مجموعة "لوتيه" بسبب رحلات عمل خارجية، وأن يرسلا نوابهما بدلاً من ذلك.وقال المسؤول الرئاسي إنه تم الترتيب للاجتماع من أجل الاستماع إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية في أعقاب تحرك اليابان، ومناقشة التدابير المضادة المحتملة.وكان الرئيس "مون" قد شدد في تصريحات أدلى بها أول من أمس الاثنين على ضرورة رفع القيود التجارية اليابانية، وقال إن حكومته لن يكون أمامها إلا أن ترد على هذه الإجراءات إذا تسببت في أضرار فعلية للشركات الكورية، لكنه أعرب أيضا عن أمله في ألا يحدث ذلك. كما شدد الرئيس على الحاجة إلى التواصل الوثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال المحلي بشأن ما أسماه "حالة الطوارئ الحالية غير المسبوقة".