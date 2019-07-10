واشنطن تؤكد أن التجميد النووي لكوريا الشمالية ليس هدفها النهائي

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واشنطن تؤكد أن التجميد النووي لكوريا الشمالية ليس هدفها النهائيأكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد على أن تجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية ليس هو الهدف النهائي للولايات المتحدة، لكنه بداية لعملية نزع السلاح النووي.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورغاتوس" أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، حيث قالت إن التجميد النووي لن يكون حلاً للقضية النووية أو نهاية لها، لكنه شيء تأمل الولايات المتحدة في رؤيته "في البداية"، مشيرة إلى أن إدارة "ترامب" لم تصف أبدا التجميد النووي بأنه "هدف نهائي".وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير حديثة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" وصحف أخرى تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد تفكر في تسوية تستهدف التجميد النووي لكوريا الشمالية.وأضافت المتحدثة "أورغاتوس" في تصريحاتها أمس أن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" ليس لديه أي خطط للالتقاء بمسؤولين كوريين شماليين خلال جولته في أوربا هذا الأسبوع.