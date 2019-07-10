دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى يزور كوريا الجنوبية واليابان

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يبدأ مسؤول أمريكي رفيع المستوى رحلة إلى كوريا الجنوبية وثلاث دول آسيوية أخرى خلال هذا الأسبوع.وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء بأن "ديفيد ستيل ويل" مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ سوف يزور العاصمة الكورية الجنوبية سيول يوم الأربعاء القادم ضمن جولة في المنطقة تشمل أيضًا اليابان والفلبين وتايلاند.وقالت الوزارة إن "ستيل ويل"، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، سوف يلتقي بكبار المسؤولين في المكتب الرئاسي ووزارة الخارجية في كوريا الجنوبية من أجل مناقشة "زيادة تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون الثنائي في المنطقة".وسوف يزور المسؤول الأمريكي الجديد طوكيو هذا الأسبوع قبل زيارته إلى سيول، حيث يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين اليابانيين لتنسيق جهود التحالف بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية. وتأتي جولة "ستيل ويل" وسط تصاعد التوتر بين سيول وطوكيو في أعقاب القيود المفروضة على الصادرات اليابانية، والقضايا القانونية المتنازع عليها بين البلدين والتي تشمل قضية العمل القسري في الحقبة الاستعمارية اليابانية لكوريا.