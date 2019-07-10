بيغون يطلب دعم الناتو لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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التقى الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" أمس الثلاثاء بمسؤولي حلف الناتو، حيث طلب منهم التعاون والدعم في الجهود المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقد وصل "بيغون" إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، التي يقع فيها مقر حلف الناتو ومقر الاتحاد الأوربي، أول من أمس الاثنين، وعقد اجتماعًا مع مسؤولي الناتو وممثلي الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 29 دولة. وأفادت التقارير بأن المبعوث الأمريكي أطلع المشاركين على تفاصيل الاجتماع المفاجئ الذي عقد يوم 30 يونيو الماضي بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، وكذلك نتائج قمتهما الثانية التي عقدت في شهر فبراير في هانوي. وطلب "بيغون" من الناتو التعاون والدعم في الجهود المبذولة لحل القضية النووية لكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن واشنطن وبيونغ يانغ ستدخلان في مفاوضات لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها "ترامب" و"كيم" خلال قمتهما الأولى في سنغافوره العام الماضي.كما عقد "بيغون" اجتماعًا مشابهًا مع مسؤولي الاتحاد الأوربي أيضًا في أثناء زيارته.ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي بنظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء.