وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن الاجتماع الثالث بين ترامب وكيم ليس قمة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على الحدود بين الكوريتين، كان مجرد "لقاء" وليس "قمة".جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، حيث قالت إن اللقاء المباشر بين "ترامب" و"كيم" لم يكن "قمة" أو "مفاوضات"، بل كان مجرد لقاء بين القائديْن، وأضافت أنه كان "يومًا خاصًا وتاريخيًا لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم".وكان "ترامب" و"كيم" قد التقيا لمدة تقل قليلاً عن ساعة في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين يوم 30 يونيو، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا اللقاء هو القمة الثالثة بينهما فعليا.ونظرا لأن وزارة الخارجية الأمريكية لا ترى أن اللقاء الأخير قمة، فإن اللقاء المباشر القادم بين "ترامب" و"كيم"، في حالة حدوثه، قد يكون هو القمة الرسمية الثالثة بينهما.