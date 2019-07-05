أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة في يونيو للشهر الثاني على التوالي

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 280 ألف وظيفة في شهر يونيو الماضي، وهو أكبر نمو من نوعه منذ ما يقرب من عام ونصف.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الذين لديهم وظائف في شهر يونيو 27 مليونا و400 ألف شخص، بزيادة مقدارها 281 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعتبر عدد الوظائف المضافة في يونيو الماضي هو الأكبر منذ يناير 2018 ، عندما بلغ عدد الوظائف الجديدة 334 ألفا. وأشار التقرير إلى أن يونيو الماضي كان الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد نموا في عدد الوظائف الشهري بأكثر من 200 ألف.وقال التقرير إن معدل العمالة للسكان في سن العمل، أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، قد بلغ 67,2% في يونيو، بزيادة 0,2% مقارنة بالعام الماضي. ويعد هذا هو أعلى معدل منذ عام 1989 عندما بدأت كوريا في تسجيل هذه البيانات.لكن معدل البطالة ارتفع أيضا بنسبة 0,3% على أساس سنوي، ليصل إلى 4% في الشهر الماضي. وبالنسبة للشباب والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1,4% بمعدل سنوي، ليصل إلى 10,4% في شهر يونيو.