شركة هيونداي تفوز بعقد كبير في السعودية

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نجحت شركة هيونداي للإنشاءات في الفوز بصفقة لبناء مصانع في السعودية تبلغ قيمتها 3 تريليونات و200 مليار وون.وصرحت الشركة الكورية بالأمس الثلاثاء بأنها فازت بالعقد الخاص بمشروع تطوير حقل "مرجان" الذي طرحته شركة النفط الوطنية السعودية "آرامكو".والجدير بالذكر أن المشروع عبارة عن بناء محطة فصل النفط عن الغاز في منطقة "مرجان" التي تبعد حوالي 250 كيلومترا عن مدينة "دمام" الواقعة في شرق السعودية. ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 41 شهرا.وسبق لهيونداي أن قامت بإنجاز مشروع بناء محطة معالجة الغاز في منطقة" كريس" الذي كانت "آرامكو" قد طرحته بقيمة 700 مليون دولار في عام 2009، ثم مشروع بناء محطة معالجة الغاز في منطقة "كران "الذي كانت الشركة السعودية قد طرحته بقيمة مليار و400 مليون دولار.ومن المقرر أيضا أن تنهي هيونداي مشروع بناء منشأة للغاز في معمل "عثمانية" للغاز الطبيعي في شهر نوفمبر من هذا العام وهو المشروع الذي طرحته أيضا شركة "آرامكو".