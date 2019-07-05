افتتاح مهرجان هاليو للأفلام الكورية في بروكسل

Photo : YONHAP News

افتتح مهرجان "هاليو" للأفلام الكورية يوم أمس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية "بروكسل" حيث سيتم تقديم مائة عام من تاريخ الأفلام الكورية من الكلاسيكية وحتى الأخيرة.ومن المقرر أن يتم في المهرجان عرض 32 فيلما كوريا تحت شعار" سيول" ضمن مهرجان بروكسل للأفلام الصيفية الذي تستمر فعالياته حتى يوم 11 من الشهر القادم.وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم مهرجان بروكسل تختار مدينة واحدة كل سنة لتقديم الأعمال الجديدة لزوار المهرجان من خلال الأفلام المعروضة .واحتفالا بمرور 100 عاما على بدء صناعة الأفلام الكورية هذا العام خصص المهرجان الأوروبي الثامن مهرجانه هذا العام ليكون خاصا بالأفلام الكورية بالتعاون مع مركز الثقافة الكورية في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.وفي هذا السياق قال "فريديرك كورني" رئيس لجنة تنظيم المهرجان بهذه المناسبة إنه اختار سيول كموضوع مهرجان هذا العام احتفالا بمرور مائة عام على صناعة الأفلام الكورية مضيفا أنه ظل يعد هذا المهرجان منذ عامين، كما ذكر أنه سعيد بفرصة إلقاء الضوء على الأفلام الكورية التي تقدم مختلف أنماط الأفلام الحديثة.وبدأ المهرجان بعرض فيلم الافتتاح "الرجال" للمخرج الكوري "جونغ جي عون" في دار "إلدواردو" للسينما في وسط بروكسل حيث حضر حوالي ألف مشاهد لمتابعة العرض في دليل على شعبية الثقافة الكورية "هاليو".وخلال فترة مهرجان الأفلام الكورية يتم تنظيم مختلف أنواع الفعاليات الخاصة بما فيها معرض تذكاري وعرض موسيقي.