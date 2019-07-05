الرئيس مون يؤكد على ضرورة استجابة اليابان للحل الدبلوماسي

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اجتمع الرئيس "مون جيه إين" اليوم الأربعاء مع قادة الشركات الكبيرة الكورية لمناقشة طرق التعامل مع القيود التجارية اليابانية.وحضرت الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة الكورية 20 شركة تمتلك كل منها أصولا تزيد عن 10 تريليونات وون.ووجه الرئيس "مون" رسالة إلى اليابان قال فيها إنه يتمنى منها الرد على جهود الحل الدبلوماسي وعدم السير في طريق مسدود.وفيما يتعلق بشكوك أثارتها اليابان حول تسريب المواد الإستراتيجية إلى كوريا الشمالية، رفض الرئيس الكوري التصريحات التي ربطت القيود التجارية بالعقوبات على كوريا الشمالية وقال إنها تصريحات لا تساعد علاقات الصداقة والتعاون الأمني القائمة بين البلدين.كما صرح الرئيس" مون" بأن هذا الخلاف قد يستمر لفترة طويلة مؤكدا على ضرورة الإعداد لكل الاحتمالات.وأوضح أنه في تواصل دائم مع رؤساء الشركات الكبيرة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومدير مكتب السياسات التابع لمقر الرئاسة، وإدارة نظام الدعم الحكومي الشامل المكون من وزراء ونواب الوزراء.وفي استعراض لتعامل الحكومة مع الأزمة على المدى القصير قال مون إن حكومته ستقدم الدعم الفعال من خلال تنويع وتوسيع أماكن استيراد المواد وقطع الغيار وزيادة إنتاجها في البلاد وأكد أيضا على ضرورة توطين قطع الغيار والمواد والأجهزة الرئيسية مضيفا أنه سيوفر كل الموارد المتاحة لهذا الغرض بما فيها الميزانيات والضرائب والتمويل.كما طالب مون الشركات الكبيرة بزيادة التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوطين قطع الغيار والمواد.