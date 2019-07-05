إقامة مهرجان الصيف في نهر هان لعام 2019

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يقام مهرجان الصيف في نهر هان للعام 2019 بدءا من يوم 19 من هذا الشهر وعلى مدار شهر واحد في 11 حديقة عامة على ضفاف نهر"هان" في العاصمة سيول.وبدأ تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يسمح لزواره بالاستمتاع بمختلف أنواع البرامج مثل "لعبة المياه" و"مشاهدة الأفلام" على ضفاف النهر منذ عام 2013، بحيث يزوره حوالي 10 ملايين شخص سنويا ليصبح من أهم المهرجانات في سيول.ومن المتوقع أن يتم تنظيم 77 برنامجا تحت شعار " النزهة في نهر"هان" مع الاستماع بالثقافة" خلال فعاليات هذا العام.وفي الساعة الثامنة مساء كل سبت سيقام مهرجان للأفلام في فضاءات تقع تحت 4 جسور في النهر يتم خلاله عرض 20 فيلما تتناول مواضيع خاصة.و سيتم إقامة نزهة الموسيقى الصيفية في نهر"هان" لأول مرة هذا العام لتسمح للزوار بالتمتع بعروض البوب والموسيقى الكورية التقليدية والكلاسيكية من يوم 2 وحتى يوم 10 من هذا الشهر.