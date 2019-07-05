رئيس الوزراء الكوري يقوم بجولة تشمل 4 دول

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يقوم رئيس الوزراء "لي ناك يون" بجولة تشمل 4 دول وهي بنغلاديش وطاجيكستان وقيرغيزستان وقطر في الفترة ما بين يومي 13 و21 من هذا الشهر وفق ما صرح به مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.ومن المقرر أن يزور "لي" بنغلاديش خلال أيام 13 و15 من هذا الشهر حيث سيعقد مباحثات ومأدبة عشاء رسمية مع نظيره البنغلاديشي "شيخ هاسينا"وستتناول المباحثات مع رئيس الوزراء البنغلاديشي طرق تعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار والتبادلات البشرية والثقافية.والجدير بالذكر أن "لي" سيصبح أول رئيس وزراء كوري يزور بنغلاديش منذ 17 عاما بعد عام 2002.ومن المتوقع أن يقوم "لي" بزيارة إلى طاجيكستان وقيرغيزستان وهما من الأطراف الرئيسية في سياسة كوريا الشمالية وستكون زيارته إلى الدولتين الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين في عام 1992.ومن المتوقع أن تكون قطر آخر محطة لجولة رئيس الوزراء الكوري حيث سيقوم بزيارتها أيام 19 و21 من هذا الشهر ويجري مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومع نظيره القطري "عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني".ويخطط " لي" لدعم جهود الشركات الكورية للفوز بمشروعات الإنشاءات والمرور ومطالبة الدوحة بحل المشاكل التي تواجهها الشركات الكورية العاملة في قطر.وقال مكتب رئيس الوزراء إن جولته تهدف إلى توسيع نطاق دبلوماسية الشمال الجديدة وتحقيق الدبلوماسية المتزنة في الشرق الأوسط.