تجاذبات بين المعسكرين الحاكم والمعارض في أول جلسة برلمانية للاستجواب

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ناقش المعسكران الحاكم والمعارض حادث دخول قارب صيد كوري شمالي في ميناء "سامتشوك" وذلك خلال أول جلسة للاستجواب البرلماني في مجالات السياسة والدبلوماسية والتوحيد والأمن عقدت بالأمس الثلاثاء.واعترف الحزب الحاكم بفشل الجيش في القيام بمهمة الحراسة، لكنه قال إن المعارضة تصر على إثارة الشعور بانعدام الثقة لدى أفراد الشعب من خلال الإفراط في الحملات السياسية، بينما قالت المعارضة إن الحكومة قامت بالتسترعلى حادث تسلل قارب الصيد الكوري الشمالي، وطلبت استقالة وزير الدفاع وإخضاعه للتحقيق.وفيما يتعلق بالقيود التجارية اليابانية، تباينت الآراء بين معسكري الحكومة والمعارضة حيث قال "شيم جيه كوان" النائب في الحزب الديمقراطي الحاكم إن رئيس الوزراء الياباني "شينجو آبي" قام بتحريف الحقيقة من خلال إدعاء كاذب بأن كوريا الجنوبية ترسل سرا قطع غيار أشباه الموصلات إلى كوريا الشمالية بشكل حاد فيه عن آداب الدبلوماسية.وقال "يون سانغ هيون" النائب في حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، ورئيس لجنة الدبلوماسية والتوحيد التابعة للبرلمان إنه كان يتعين على الحكومة الكورية دفع مبلغ التعويض إلى الضحايا أولا حسب مبدأ إنقاذ الضحايا ثم طلب المبلغ من الشركات اليابانية في مرحلة ثانية.كما ذكر "لي تيه كيو" النائب في حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير أن الحكومة الكورية لم تتخذ أي إجراءات ملموسة للتعامل مع القضية مضيفا أن وزارة الخارجية لا تمتلك وسائل عملية للتعامل مع الأزمة.ويجري البرلمان اليوم الأربعاء استجوابا للحكومة في مجال الاقتصاد.