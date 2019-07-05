عقد مفاوضات كورية يابانية يوم 12

Photo : YONHAP News

أجرى "سونغ يون مو" وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكورية لقاءا صحفيا طارئا بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء في مقرالحكومة بسيول حيث قال إنه يقوم حاليا بالتنسيق لعقد مفاوضات ثنائية مع الحكومة اليابانية يوم 12 من هذا الشهرفي مدينة طوكيو.وفيما يتعلق بالشكوك اليابانية حول تسريب فلوريد الهيدروجين سرا إلى كوريا الشمالية ذكر"سونغ" أنه ليس هناك من دلائل على ذلك مطالبا بوقف الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة.و تعتقد اليابان أن القيود التجارية لا تخضع للتفاوض وقال رئيس مجلس الوزراء الياباني "سكا يوشيهيدي" إن هذه الخطوة ضرورية لإدارة الصادرات ولا تخضع للتفاوض ولا يفكر في إلغائها مضيفا أن المفاوضات التي ستعقد بين الجانبين يوم 12 من هذا الشهر ستتضمن شرح الموقف الياباني للجانب الكوري.ومن المتوقع ألا تشهد المفاوضات أي مؤشر جديد على إلغاء القيود التجارية اليابانية.إضافة إلى ذلك رفضت سيول رفضا كاملا الاتهامات اليابانية حول تسريب فلوريد الهيدروجين إلى كوريا الشمالية سرا والتي أثارتها طوكيو كأحد أسباب القيود وقالت إنها قامت بفحص الشركات الكورية ذات الصلة ولم يثبت أي دليل على الادعاء الياباني.وأضاف الوزير"سونغ" أنه تأكد بعد عملية الفحص من أن الشركات الكورية تلتزم بمختلف القواعد المحلية الخاصة بالسيطرة على المواد الإستراتيجية كما طلب من اليابان الكشف عن الدلائل الملموسة إذا توفرت لديها بالفعل.