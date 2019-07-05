أول تجمع للأربعاء بعد فرض القيود اليابانية على الصادرات

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تم اليوم الأربعاء عقد الدورة ال1395 لتجمع الأربعاء المنتظم الرامي إلى حل قضية الاسترقاق الجنسي للاستعمارالياباني أمام السفارة اليابانية في "سيول" لتصبح أول دورة له بعد فرض القيود اليابانية على الصادرات إلى كوريا.وشارك في دورة هذا الأسبوع حوالي 200 مواطن حيث دعوا حكومة طوكيو إلى تقديم الاعتذار الجدي والتعويضات لضحايا الاسترقاق الجنسي كما انتقدوا الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة اليابانية بحجة مسألة التعويض لضحايا العمل القسري خلال الحقبة الاستعمارية.وسبق لجماعة "ذاكرة العدالة" أن أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن فرض القيود اليابانية على الصادرات ينطوي على نكران للجميل من جانب طوكيو.كما حث المشاركون في التجمع الحكومة اليابانية على الاعتراف بارتكاب الجرائم وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عنها.