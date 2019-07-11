كوريا الشمالية تندد بقيود التصدير اليابانية

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وجهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية انتقادات شديدة إلى اليابان، وسط تصاعد المواجهة بين سيول وطوكيو، بسبب القيود التجارية الجديدة التي فرضتها اليابان.ووصفت "رودونغ شينمون"، وهي الجريدة التي يصدرها الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، القيود المفروضة على صادرات اليابان إلى كوريا الجنوبية بأنها تدابير انتقامية، بسبب قرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن العمل القسري في زمن الحرب في اليابان، واتهمت طوكيو بالسعي إلى تحقيق أهدافها الإمبراطورية.وأكدت الصحيفة أن اليابان لم تظهر أي توبة عن "خطاياها" في الماضي، وحذرت من أن كوريا الشمالية لن تكتفي بمراقبة اليابان وهي تدوس على مصالح الشعب الكوري.كما أصدرت صحيفة "مينجو تشوسون" التابعة لمجلس الوزراء الكوري الشمالي انتقادات مماثلة، وقالت إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعيش بها اليابان كعضو شريف في المجتمع الدولي هي تنقية ماضيها السيئ.وفي الوقت نفسه، انتقدت صحيفة الحزب الحاكم أيضًا اليابان بسبب دعوتها الأخيرة للمجتمع الدولي بأن يعزز العقوبات المفروضة على الشمال.